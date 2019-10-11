وأعرب السيسي في تهنئة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الأمل في أن تتواصل جهود الطرفين البناءة " الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".
يذكر أن خلاف البلدين حول سد النهضة لا يزال يعكر صفو علاقاتهما بخاصة مع تعثر المحادثات بين الجانبين قبيل بدء أديس أبابا في ملء حوض السد بشكل موسع قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يهنئ رئيس الوزراء الإثيوبي بالفوز بجائزة نوبل للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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