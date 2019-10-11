السيسي يهنئ رئيس الوزراء الإثيوبي بالفوز بجائزة نوبل للسلام

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على فوزه بجائزة نوبل للسلام، واصفا الحدث بأنه فوز جديد للقارة السمراء.

وأعرب السيسي في تهنئة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الأمل في أن تتواصل جهود الطرفين البناءة " الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".

يذكر أن خلاف البلدين حول سد النهضة لا يزال يعكر صفو علاقاتهما بخاصة مع تعثر المحادثات بين الجانبين قبيل بدء أديس أبابا في ملء حوض السد بشكل موسع قريبا.