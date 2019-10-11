وأشارت إلى أن خبز الجاودار (القمح الأسود) هو الأكثر فائدة. لكن هذا النوع من الخبز نادر جدا لأنه ينتج من دقيق الجاودار كما يكتب على عبوته لأن أصحاب معامل الخبز يستخدمون لإنتاج رغيف الجاودار في معظم الأحيان دقيق القمح والصبغة.
وقالت الطبيبة إنه يستحسن أن يكون الدقيق الذي ينتج منه الخبز ليس من الدرجة الأولى فائقة الجودة بل يكون من الدرجة الثانية أو دقيق الجاودار.
وأوضحت أن المشتري يجب أن يركز عند اختباره لنوع الخبز على مكوناته ويختار أبسطها. ومن المفضل أن ينتج الخبز من 3 مكونات فقط وهي الدقيق والملح والماء.
وفي هذا السياق ذكرت الطبيبة أنواع الخبز الشرقي. ومن بينها لافاش وبوري وبيتا البحر المتوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا التفاصيل.. أي نوع خبز أكثر فائدة للصحة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.