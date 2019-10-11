بعد إصابتها قبالة جدة.. إلى أين تتجه ناقلة "سابيتي" الإيرانية؟

أظهرت بيانات "رفينيتيف" للشحن اليوم الجمعة، أن الناقلة الإيرانية التي أصيبت بصاروخين في البحر الأحمر تتجه صوب ميناء "لارك" الإيراني في الخليج.

وأشارت أحدث البيانات إلى أن "سابيتي"، تتحرك باستخدام محركها، وأنها تتجه إلى جزيرة لارك قبالة الساحل الإيراني.

وتعرضت ناقلة النفط الإيرانية لانفجار قرب ميناء جدة السعودي فجر الجمعة، أسفر عن تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية فيها، ما أدى إلى تسرب نفطي في البحر الأحمر، دون أن تسجل أي إصابات بين أفراد طاقمها.

من جهة أخرى، قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت سابق إن صاروخين استهدفا الناقلة عند الساعة 5:00 و5:20 فجر اليوم الجمعة وتسببا في الانفجار، مؤكدة أن تسرب النفط من الناقلة قد توقف.

واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجوم على ناقلة النفط، مغامرة خطرة نفذت من شرق البحر الأحمر من منطقة قريبة من خط عبور الناقلة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال متواصلة وسيعلن عن نتائجها تباعا.