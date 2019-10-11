ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث، قوله: "نحن على علم بالتقارير لكن ليس لدينا أي معلومات أخرى".
ويقع مقر الأسطول الخامس في البحرين وهو مكلف بحماية الممرات الملاحية بالشرق الأوسط.
ورجحت وزارة النفط الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، إصابة ناقلة النفط "سينوبا" في هجوم صاروخي على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودي.
وأفادت العلاقات العامة بشركة ناقلات النفط الوطنية في بيان، اليوم الجمعة: "يرجح أن يكون سبب الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط [سينوبا] هجوم بصاروخين عليها، عند الساعة 5 صباحا و5.20 على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودية ما أدى إلى وقوع الانفجار".
وأضاف البيان: "تعرض خزانان من الخزانات الرئيسية بالناقلة للإصابة وتسرب النفط منهما لمياه البحر الأحمر".
وتابعت شركة ناقلات النفط الوطنية: "جميع أفراد طاقم الناقلة [سينوبا] سالمين ولم يصب أحد منهم، والوضع على متن الناقلة يتجه إلى الاستقرار وتمت السيطرة عليه، ويقوم أفراد طاقم الناقلة بالسيطرة على جسم الناقلة الذي تعرض للانفجار وبدأ النفط يتسرب منه".
كما ذكرت أن الخبراء الفنيين الموجودين على متن السفينة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار، وتوقعوا أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرية الأمريكية: نعلم بالتقارير عن الناقلة الإيرانية ولا معلومات أخرى لدينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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