الإمدادات: مخزون الأدوية يكفي البلاد لثلاثة أشهر

التاريخ: 11-أكتوبر-2019
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كَشَفَ مدير خدمات الزبائن بالصندوق القومي للإمدادات الطبية د. أبو بكر صلوحة, أنّ المخزون من الأدوية يَكفي البلاد لثلاثة أشهر، لافتاً إلى التّحسُّن المُستمر في توفير وإمداد المَحاليل الوريدية.
وأوضح صلوحة في الاجتماع اليومي للجنة الفنية للاستجابة لمُجابهة انتشار الأوبئة بقاعة الطوارئ بحسب صحيفة الصيحة أمس، عن وصول (5) آلاف جُرعة من مصل لدغات الثعابين البلاد، وأكد توزيعها مُباشرةً على الولايات وفقاً لحاجة كل ولاية.
وكشف عن وصول جُرعات أخرى البلاد خلال الفترة القادمة، ونوّه إلى أنّ الاستهلاك في فترة الخريف يكون بصورةٍ أكبر، وأعلن تسليم أدوية الملاريا للولايات، ودعا للمُتابعة اللصيقة لسد النقص في حال حُدُوثه، وأكّد صلوحة أنّ المخزون من الأدوية يكفي لثلاثة أشهر، مُشيراً للتحسُّن المُستمر في توفير وإمداد المحاليل الوريدية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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