التضخم يستقر في (53%) خلال سبتمبر الماضي

استقرّت مُعدّلات التضخم لشهر سبتمبر الماضي في (53.53%) على أساس سنوي بـ(53.13%) لشهر أغسطس الماضي له.

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وأوضح بيانٌ صادرٌ عن الجهاز المركزي للإحصاء أمس، أنّ أسباب استقرار التضخم لثبات أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات وانخفاض أسعار اللحوم خلال الشهر الماضي، وأشار البيان إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية بلغ خلال شهر سبتمبر (51.3%) وكان قد سجّل (50.39%) في أغسطس الماضي.

وتستهدف المُوازنة السودانية للعام الجاري بحسب صحيفة الصيحة، إبقاء معدل التضخم في حدود (27%)، مع معدل نمو (5.1%) من الناتج المحلي الإجمالي، مُقارنةً مع (4%) في 2018م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)