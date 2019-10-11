مجلس الوزراء يُلغي قرار (الطاقة) ويوجه باستمرار مشروع كهرباء الفولة

أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المفوض السفير عمر بشير مانيس، قرارا اليوم (الخميس) بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الطاقة والتعدين بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٨م القاضي بإلغاء مشروع توليد كهرباء الفولة الرديفة.

وقضى قرار رئيس مجلس الوزراء المفوض باستمرار كافة إجراءات تنفيذ مشروع توليد كهرباء الفولة الرديفة وفق ما كان مخطط له.

ووجه القرار وزارات الطاقة والتعدين والمالية والتخطيط الاقتصادي والحكم الاتحادي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

Advertisements

وأوضح رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي المفوض السفير عمر بشير مانيس بحسب صحيفة الصيحة، أن مشروع توليد كهرباء الفولة الرديفة يعتبر من المشروعات الحيوية التي ستسهم في استقرار الإمداد الكهربائي. وأكد التزام حكومة الفترة الانتقالية بالمضي قدماً في تنفيذ مشروعات التنمية.

من جانبه، أَصدَرَ مدير عام الشركة السودانية للتوليد الحراري، أبو بكر عباس الزين، قراراً إدارياً ألغى بمُوجبه الأمر الإداري الخاص بإلغاء مشروع الفولة الرديفة 200 ميقاواط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)