اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

قرار مُرتقب بوقف استيراد الزئبق

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 11-أكتوبر-2019

8 مشاهدة

قرار مُرتقب بوقف استيراد الزئبق

كَشفَ مَصدرٌ مَسؤولٌ بـ”الطاقة والتعدين” أنّ الوزارة شَرَعت في تَرتيبات لوقف استيراد الزئبق المُستخدم في استخلاص الذهب فوراً وتجفيف البلاد من الكميات الموجودة، تمهيداً لمنع استخدامه نهائياً في 2020م.

Advertisements

 

وقال المصدر أمس، إنّ القرار يأتي مُكَمّلاً لِمَا تمّ إعلانه في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول الأربعاء بشأن مَنع استخدام الزئبق، والالتزام بالمعايير الدولية الصارمة في استخدام مادة “السيانيد”، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار مُرتقب بوقف استيراد الزئبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا