التاريخ: 11-أكتوبر-2019
8 مشاهدة
كَشفَ مَصدرٌ مَسؤولٌ بـ”الطاقة والتعدين” أنّ الوزارة شَرَعت في تَرتيبات لوقف استيراد الزئبق المُستخدم في استخلاص الذهب فوراً وتجفيف البلاد من الكميات الموجودة، تمهيداً لمنع استخدامه نهائياً في 2020م.
وقال المصدر أمس، إنّ القرار يأتي مُكَمّلاً لِمَا تمّ إعلانه في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول الأربعاء بشأن مَنع استخدام الزئبق، والالتزام بالمعايير الدولية الصارمة في استخدام مادة “السيانيد”، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قرار مُرتقب بوقف استيراد الزئبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.