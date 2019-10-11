قرار مُرتقب بوقف استيراد الزئبق

كَشفَ مَصدرٌ مَسؤولٌ بـ”الطاقة والتعدين” أنّ الوزارة شَرَعت في تَرتيبات لوقف استيراد الزئبق المُستخدم في استخلاص الذهب فوراً وتجفيف البلاد من الكميات الموجودة، تمهيداً لمنع استخدامه نهائياً في 2020م.

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وقال المصدر أمس، إنّ القرار يأتي مُكَمّلاً لِمَا تمّ إعلانه في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول الأربعاء بشأن مَنع استخدام الزئبق، والالتزام بالمعايير الدولية الصارمة في استخدام مادة “السيانيد”، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)