الديمقراطيون يلزمون وزير الطاقة الأمريكي بتقديم وثائق لعزل ترامب

ووجّه رؤساء 3 لجان في مجلس النواب مذكّرةً رسميّة إلى بيري تُلزمه بأن يُقدّم إليهم تلك المستندات بحلول 18 تشرين الأوّل/أكتوبر.
وقال رؤساء لجان الاستخبارات آدم شيف والشؤون الخارجيّة إليوت إنغل ومراقبة السُلطة التنفيذيّة إيلايغا كامينغز: ”إذا ما رفضتم الامتثال لهذه المذكّرة، حتى لو بناءً على طلب الرئيس أو البيت الأبيض، فسيكون هذا دليلًا على عرقلة عمل الكونغرس ويُمكن استخدامه ضدّكم وضدّ الرئيس“.
وأضافوا متوجّهين إلى الوزير ”لقد أثارت تقارير في الآونة الأخيرة، تساؤلات بشأن أيّ دورٍ محتمل لكُم في نقل رسالة الرئيس (..) إلى نظيره الأوكراني“، في إشارة إلى المحادثة الهاتفية بين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي.
وأعلن زيلينسكي الخميس، أنّه لم يتعرّض لأيّ ابتزاز من ترامب الذي تحوم حوله شبهات في الولايات المتحدة بأنّه علّق مساعدة عسكرية لكييف مقابل قيامها بالتحقيق حول نجل منافسه السياسي جو بايدن.
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