الشركة المالكة لناقلة النفط الإيرانية: الانفجار ناجم عن ضربات صاروخية

قالت الشركة المالكة لناقلة النفط الإيرانية التي انفجرت إنها تشتبه في أن الانفجار ناجم عن ضربات صاروخية.
وقع انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر، الجمعة، مما أسفر عن اندلاع حريق على متنها وتسرب كميات من النفط، حسبما ذكرت تقارير صحفية محلية.
وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية، أن ناقلة النفط مملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وأنها أصيبت بأضرار بالغة جراء الانفجار، فيما يخضع الحادث للتحقيق.
وكشفت الوكالة أن اثنين من خزانات النفط الرئيسية تعرضت للدمار، مما أدى إلى تسرب الخام إلى مياه البحر الأحمر، فيما لم يتعرض أي أحد على متن الناقلة لأذى.
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