الكشف عن غواصة روسية "صغيرة" وأسلحتها قوية

كشفت مجلة "ناشيونال إنترست" في تقرير لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بدراسة الغواصة الروسية الصغيرة "بيرانيا"، والتي من المقرر أن تصبح تطور لمشروع "بيرانيا" السوفيتي.

وتختلف الغواصة عن منافساتها بحجمها الصغير جدا وقوة أسلحتها. ووفقا للأمريكيين، القوات البحرية الأمريكية لا تملك غواصات مثل "بيرانيا"، بفضل مهامها الخاصة.

الولايات المتحدة بعيدة جدا عن المناطق التي تهتم بها، لذلك أغلب الغواصات الأمريكية قادرة على قطع مسافات كبيرة والعمل على بعد كبير.

غواصة "بيرانيا" الروسية ليست مصممة للإبحار إلى البعيد، ولكنها أكثر فعالية في الاستخدام في العمليات بالقرب من الساحل. الغواصة قادرة على قطع 1.2 ألف ميل دون التوقف والطفو فوق الماء بفضل محرك التوربينات الغازية. وتعمل الغواصة الصغيرة (طولها 66 مترا فقط) 30 يوما بشكل مستقل.

كما أثارت أسلحة الغواصة اهتمام المجلة. إنها قادرة على استخدام ألغام من طراز "بي إم تي" وطوربيدات "لاتوش"، وكذلك أسلحة راديو إلكترونية مصممة خصيصا لها. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تستوعب معدات الغوص، على سبيل المثال قوارب "سيرينا-أو" المائية، التي تستخدم في العمليات الخاصة تحت الماء.