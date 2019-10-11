نبيل القروي: لن أتحالف مع الإسلاميين في تشكيل الحكومة

أعلن المرشح الرئاسي المفرج عنه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، أنه لن يتحالف مع حركة النهضة لأن كل من دخل معهم يحطمونة ويتحالفون مع من بعده.

وشدد على أنه لم يتحالف معهم في تشكيل الحكومة القادمة، مؤكدا في أول ظهور تلفزيوني له على قناة الحوار التونسي، بعد الإفراج عنه: "لن ندخل في حكومة تقودها النهضة ذات التوجهات الإسلامية، سمعنا هؤلاء الناس [النهضة] طوال 8 سنوات، ومن دخل معهم يحطمونه ويتحالفون مع من بعده، ثم يدمرونه ويتحالفون مع من بعده، ليس لديهم أخلاقيات".

وأضاف القروي "كنت شاهدا على العلاقة بين الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي [رئيس حركة النهضة]، وبعد وفاة السبسي قال الغنوشي لقد نافقناهم لكي نتخطاهم، ثم نتحالف مع من بعدهم".

وتابع القروي "برنامجنا ليس برنامج حركة النهضة، وفي الثماني السنوات الماضية ماذا فعلت الحكومات المتتالية لحركة النهضة".

وأوضح القروي "أن رئاسة مجلس نواب الشعب والحكومة ستؤول للنهضة "وإن فاز قيس سعيد ستفوز أيضا برئاسة الجمهورية لأنّها تسانده وبالتالي ستتغول هذه الحركة" وفق قوله.

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وأكّد نبيل القروي: "قيس سعيد أحد أذرع النهضة على غرار المنصف المرزوقي سابقا وبالتالي سيكون في صفّها ولن يستطيع إحداث التوازن معها وحلفائها".

وتابع:"المشهد الحالي سيعيدنا إلى 2011 لكن تونس لا تتحمل المزيد من الصراعات السياسية والفقر، والحديث عن تغيير الدستور لن يخدم الوضع لأننا حاجة لأفكار عملية تطبّق فورا".

وردا على سؤال حول التهرب الضريبي، قال القروي عن رئيس الوزراء التونسي: "يكذب، رئيس الحكومة مش أول مرة يكذب".

أكد المرشح الرئاسي المفرج عنه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي إنه لن يتحالف مع حركة النهضة، ذات التوجهات الإسلامية، لتشكيل الحكومة المقبلة.