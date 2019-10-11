تحذير هام للرياضيين من خطر تعاطي المنشطات.. هذا ما تفعله في جسمك

تسبب المظهر الذي بدا عليه الدراج السلوفيني يانيز برايكوفيتش، في صدمة للمشجعين، حيث تغير شكله تماما بعد فنرة من تعاطية المواد المنشطة، وأصبحت سيقانه نحيفة يكسوها اللحم، تبدو فيها الشرايين والأوردة والعضلات بشكل بارز ومخيف.

فقد صدم الدراج السلوفيني يانيز برايكوفيتش المشجعين، بعد أن نشر صورا "مرعبة" لساقه، تبدو فيها كل عضلة وكل وريد وشريان بشكل واضح تماما، بعد سباق عودته من حظر المنشطات ومعركة الشره المرضي.

وكان الدراج السلوفيني البالغ من العمر 35 عاما، الذي تم إيقافه في يوليو 2018 لمدة 10 أشهر بعد اختبار منشطات حيث عثر على مادة الميثيل هكسان أمين، قد عاد من الإيقاف وشارك في سباق كرواتيا للدراجات في وقت سابق من شهر أكتوبر.

ويزعم برايكوفيتش، الذي كشف أنه يقاتل الشره المرضي الناجم عن تناول الطعام، أنه تناول ميثيل هكسان أمين في مكمل غذائي عندما لم يكن قادرا على تناول الطعام بشكل صحيح.

وأوضح قائلا: "لقد أخذت بديلا للوجبة. كانت ملوثة. ما حدث معي لاحقا هو أنه لم يمض يوم دون أن أبكي فيه قبل ركوب الدراجة. لقد أصبت بالكآبة والإحباط".

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وتحت الصور، التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب برايكوفيتش: "ما يهم الآن هو عدم الإضرار بها".

وكانت صدمة المتابعين له على وسائل التواصل الاجتماعي كبيرة بعد الصورة، فيما سخر أحدهم قائلا: "كل شيء جاهز لعيد الهالوين"، وسأله آخر: "هل هذا مؤلم؟"، وأضاف ثالث: "أنا معجب بك، وأنا أرفع قبعتي احتراما لإرادتك ورغبتك وحبك لركوب الدراجات".

وفيما ربط أخصائيون مظهر ساق برايكوفيتش الغريب بتناوله للمنشطات، قالت الطبيبة الرياضية المحلية ناتاشا ديسنيكا للصحفيين: "في هذه الرياضة، هذا أمر طبيعي. وفي عدة مناسبات رأيت راكبي الدراجات بعد فترة 3 أسابيع من سباقات الدراجات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وبدوا مثله".

وأضافت الطبيبة الرسمية لمنتخب الدراجات الكرواتي: "كانت أرجلهم صغيرة بشكل لا يصدق، مع عدم وجود دهون تحت الجلد، بل كانوا يعانون من الجفاف، لذلك يمكن رؤية كل عظمة وكذلك كل الأوردة في السابق، ويمكن رؤية كل عضلة تماما مثلما تظهر في الأطلس التشريحي. لحسن الحظ، يتعافى راكب الدراجة من هذا الأمر بسرعة نسبية".

يشار إلى أن برايكوفيتش أنهى سباق كرواتيا للدراجات محققا المركز 38 في أول سباق رسمي بعد عودته من الإيقاف، حيث مثل فريق أدريا موبيل، إلى جانب المتسابق البريطاني آدم ييتس.