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المريخ يتعثّر والأهلي شندي يتصدّر الممتاز

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مصدر الخبر / صحيفة الصيحة 0 تبليغ

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خَسِرَ المريخ نقطتين على ملعبه بعد تعادُله سلبياً مع ضيفه حي العرب بورتسودان في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس بالقلعة الحمراء.

وقدم الأحمر مردوداً سيئاً طوال زمن المُباراة، في وقتٍ كانت فيه الأفضلية بدنياً وتكتيكياً للضيوف الذين أجادوا الدفاع مع هجمات مُرتدة شكّلت خُطُورة على مرمى منجد النيل.. بالنتيجة رفع المريخ رصيده لسبع نقاط، فيما وصل السوكرتا للنقطة السادسة .

وفي مُواجهة أخرى، بإستاد الخرطوم، صعد الأهلي شندي لصدارة ترتيب الممتاز بوصوله الى النقطة العاشرة بعد الفوز الغالي والثمين الذي حققه على مضيفه الخرطوم الوطني بثنائية نظيفة حملت توقيع وليد علاء الدين وحسن متوكل في شوط اللعب الثاني .

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