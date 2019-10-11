مطالبة بخروج البنك المركزي من تجارة الذهب

سونا- طالب بروفيسور كمال عيسى عميد كلية بحري الأهلية بخروج بنك السودان من تجارة الذهب وترك المجال للقطاع الخاص الوطني.

وأضاف عيسى في تصريح لـ(سونا) أنه يمكن للبنك المركزي شراء احتياطي من الذهب من المنتجين بالسعر العالمي ليكون ضامناً للاقتراض من مؤسسات التمويل العالمية ويساهم في وقف التهريب عبر الحدود مع الدول المجاورة، كما طالب عيسى بخروج شركات الأمن والشركات الحكومية من النشاط الاقتصادي بصورة عامة تحديدا من صادر الذهب والسمسم واللحوم وغيرها مع إعادة نظام صادر الذهب الحر بطريقة الدفع المقدم وإعفائه من ضريبة الصادر، إضافة إلى تسهيل إجراءاته عبر نافذة واحدة ،وشدد على ضرورة توطين التقانات الحديثة في هذا المجال لتعظيم الإنتاج.

وتفيد متابعات (سونا) أن المعلن من الذهب المنتج 100 ألف طن سنويا، بينما وفقا لخبراء لا يقل عن 200 ألف طن، كما أن المصدر من الذهب السوداني سنويا لايتجاوز الـ10%.

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