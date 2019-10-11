التضخم يستقر عند 53.53 % في سبتمبر

استقرت معدلات أسعار المستهلك (التضخم) بالسودان، على أساس سنوي، عند 53.53 بالمئة في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 53.13 بالمئة بالشهر السابق له.

وأرجع بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، الخميس، استقرار التضخم إلى ثبات أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، وانخفاض أسعار اللحوم خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل 51.3 بالمئة في سبتمبر، مقابل 50.39 بالمئة بأغسطس السابق له.

وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 27 بالمئة، مع معدل نمو 5.1 بالمائة من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4 بالمئة في 2018.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ، ضمن أزمة الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش السوداني الرئيس البشير من الرئاسة في 11 ابريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد

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