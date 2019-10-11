لقاء بين حمدوك وجبريل إبراهيم بأديس أبابا يُناقش ملف السلام

الخرطوم : باج نيوز

إلتقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء “الخميس” برئيس حركة العدل والمساواة السودانية جِبْرِيل إبراهيم بفندق “شيراتون” بأديس أبابا.

وتطرق اللقاء إلى نتائج الورشة الفنية لدعم العملية السلمية التي إنعقدت في أديس أبابا في الفترة من ٤ إلى ٩ إكتوبر الجاري.

وطبقًا لبيان تحصلت (باج نيوز) على نسخة منه تناول اللقاء

الاجتماعات المرتقبة بين الجبهة الثورية السودانية والحكومة السودانية في جوبا في الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.

ودعا حمدوك الجبهة الثورية للتعجيل بإنجاز السلام الشامل حتى تساهم الثورية مع بقية قوى الحرية و التغيير في المشروع الوطني للانتقال.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز