الصحة تحذر من انتشار مرض الشبكية

(سونا )- حذرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم من مغبة انتشار مرض شبكية واعتلال العين، مشيرة إلى ان الاصابة بمرض السكري وضعف الاعصاب يصيب العيون بالعمى في حال عدم علاجهما فيما تؤدي الاصابة بالجلكوما (المياه السوداء) إلى العمى، وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الكشف المبكر والعلاج من أمراض العيون، في وقت انطلقت فيه بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية التي تقدم خدمات العيون، الكشف المجاني وإجراء عمليات المياه البيضاء، فيما توقعت الوزارة ان يكون عدد الذين استفادوا من الكشف والعلاج المجاني يفوق عددهم العشرين ألف مريض بجميع المستشفيات والمراكز الخاصة، وشدد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. بابكر محمد علي، على ضرورة الاهتمام بصحة العين والوقاية من العمى وقال إن الوزارة عملت على تقليل نسبة الإصابة بالعمى، لافتا الى ضرورة الاكتشاف المبكر لأمراض العيون ومعالجة مشاكل الكتراكت (المياه البيضاء) وقال د. بابكر خلال الاحتفال باليوم العالمي للبصر اليوم بمستشفى الوالدين الخيري للعيون بامدرمان والذي جاء تحت شعار: (البصر أولاً)، ان مستشفى الخرطوم للعيون (عبد الفضيل الماظ) تعرض لتلف في الأجهزة والمعدات الطبية خلال فترة الاحتجاجات الاخيرة وفض اعتصام القيادة وتلف في اجهزة مهة لعلاج العيون وان تكلفة الاجهزة التالفة بلغت 21 مليار مما سبب ضغطا على مستشفى الوالدين خاصة بأقسام الطوارئ، مؤكدا على ضرورة إكمال النواقص من الأجهزة والمعدات الطبية بمستشفى الخرطوم للعيون.

وقال د. بابكر علي إن أغلب حالات العمى ناتجة عن المياه البيضاء وان مرض السكري يسبب المياه السوداء بجانب مرض التراكوما وطالب الأجهزة الإعلامية بضرورة التوعية والتثقيف للمواطنين مشيدا بدور الكوادر الطبية بالبلاد.

من جانبه قال مدير صحة العين بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. خالد محمد أحمد إن اليوم العالمي للبصر يستهدف 20 ألف مواطن بالإضافة إلى الكشف والفحص مجانا بكل مستشفيات العيون الحكومية والخاصة والمراكز الصحية التي تتوفر بها خدمات عيون وبرامج بمدارس الأطفال ذوي الإعاقة ودور الايواء والسجون وإقامة المنتديات الثقافية مشيرا إلى أن عدد المكفوفين بلغ 225 الف كفيف منهم 125الف إصابة بالمياه البيضاء.

وفي ذات السياق طالب مدير مستشفى الخرطوم للعيون د. إيهاب محمد الفاتح الهيئة العامة للكهرباء بتوفير خط ساخن للمستشفى لأن المستشفى به عنابر لتنويم المرضى، مضيفا أن المستشفى خدمته لا تقل عن بقية المستشفيات والمراكز الخاصة في تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى وجود 10 اختصاصيين يوميا، مؤكدا على اكتمال النواقص في الأجهزة والمعدات بالتعاون بين وزارتي الصحة الولائية والاتحادية.

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