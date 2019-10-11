شركة التوليد الحراري تنفي إلغاء مشروع الفولة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفى الزين المدير العام لشركة التوليد الحراري المهندس أبوبكر عباس ما تداولته وسائل الإعلام عن إلغاء مشروع الفولة الرديف، مؤكداً أن ما تم من إجراءات هو إلغاء المناقصة المتعلقة بالمشروع وليس المشروع نفسه، وذلك بغرض دعوة شركات مؤهلة للمنافسة في المناقصة مرة أخرى، كاشفاً عن توفير جزء كبير من التمويل بواسطة الحكومة التي تبذل جهوداً كبيرة وحثيثة لزيادة التمويل عبر الصناديق العربية.

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