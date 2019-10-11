استئناف حركة الطيران بمطار الخرطوم بعد إغلاقه لـ6 ساعات

(سونا)- فتحت السلطات مطار الخرطوم الدولي امام حركة الطيران عند الساعة الثانية من ظهر اليوم 10-10-2019م، بعد أن إكتملت عمليات صيانة المدرج الذي أغلق لمدة 6 ساعات بدأت عند الثامنة صباحاً.

ووقف مدير عام شركة مطارات السودان القابضة الفريق أول ركن “السر حسين بشير” على أعمال الصيانة التي نفذتها شركتا المقاولات للتشييد وهندسة المطارات الإستشارية التابعتان للشركة القابضة بدقة متناهية.

ويشير (المركز الإعلامي لشركة مطارات السودان القابضة) إلى إن حركة الطيران بمطار الخرطوم عادت إلى طبيعتها في الثانية من ظهر اليوم عقب إنتهاء الصيانة مباشرة، حيث أقلعت 6 رحلات إلى دول مختلفة ووصلت 6 أخرى إلى المطار في الفترة من الثانية وحتى الخامسة مساء.

وقال مدير إدارة الشئون الهندسية إن أعمال الصيانة تمت بنجاح كبير في الوقت المحدد وهو 6 ساعات، موضحاُ أنها اقتصرت على معالجة بعض الملاحظات، وكشف صلاح عن فتح (300) متر من المدرج كانت مغلقة لمدة خمسة أيام، لافتاً إلى أن مدرج مطار الخرطوم بعد الصيانة مباشرة استقبل عدد من الرحلات العالمية والمحلية وكذلك أقعلت منه رحلات أخرى.