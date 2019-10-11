حي العرب بورتسودان (السوكرتا)يفاجئ المريخ بملعبه

الخليج 365 : اقتنص حي العرب بورتسودان نقطة غالية من مضيفه المريخ الخرطوم بعدما فرض عليه التعادل من دون أهداف بملعبه بـ”الرد كاسل” ضمن الدوري الممتاز لحساب المرحلة المؤجلة من الأسبوع الثاني ووصل الفريقان بهذه النتيجة إلى النقطة السابعة.

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