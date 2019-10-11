وزارة الزراعة تعلن عن عجزها في محاربة دودة “الحشد”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت وزارة الزراعة والغابات عن إصابات، بمحصولي السمسم والذرة الشامية، بدودة الحشد، في وقت أعلنت الوزارة عن عدم أبدائها أي تحركات من جهتها لمحاربة الآفة القادمة من دولة كينيا، وأعلن مدير وقاية النباتات بالوزارة التوم عباس في حديثه لـ(آخر لحظة) عن انتشار دودة الحشد بمحصولي السمسم والذرة بولايات القضارف، سنار، النيل الأزراق، وأكد عجزهم في مكافحة الآفة مبيناً لعدم توفر المبيدات الكافية بجانب عدم وجود طائرات للرش، في وقت قلل التوم من تأثيرات دودة الحشد على محصولي السمسم والذرة، وتابع قائلاً حتى لو إصابة (50%) من المحاصيل، وأردف بأن الحساب ولد، لافتاً بأن الدودة جديدة على المزارعين، لذلك لا يستطيعون التعامل معها، مما اعتبره التوم سبب تخوفهم منها بجانب أنهم شفقانين على حد تعبيره، وأردف بأنهم لا يريدون إصابة محاصيلهم بشيء من الضرر، قال عباس لأنهم يسعون لركوب البرادو، وأضاف يجب أن يعتبر المنتجون الإصابات زكاة لزراعتهم.
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