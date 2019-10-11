الثروة الحيوانية : قيام مسلخ حديث بشمال كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن دكتور أحمد محمود شيخ الدين وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية عن تبني وزارته قيام مسلخ حديث بكل ملحقاته بولاية شمال كردفان لما تتمتع به الولاية من موارد كبيرة في مجال الثروة الحيوانية .

وقال الوكيل في تصريح لـ”سونا” إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للدور المهم الذي تلعبه في المرحلة المقبلة في زيادة الدخل القومي .

وأكد د. شيخ الدين حرص الوزارة على تنشيط محجر حمرة الشيخ وقيام مركزين لتفتيش وتحقين الحيوان بمحلية جبرة الشيخ تشجيعا لصادر الإبل، إضافة إلى دعم تأهيل المستشفى والعمل البيطري بالأبيض وتدريب العاملين .

كما أكد سعي الوزارة واهتمامها بالمسارات والمخارف وتشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال الإنتاج الحيواني خاصة إنتاج الألبان .