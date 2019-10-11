السعودية والإمارات توردان 540 ألف طن من القمح للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استكملت السعودية والإمارات توريد شحنات القمح المقدمة للسودان البالغ حجمها 540 ألف طن، لتلبية احتياجات البلاد من المواد الغذائية ودعم المخزون الاستراتيجي من القمح. وتسلم السودان الشحنة الرابعة البالغ حجمها مئتا ألف طن، تغطي الاستهلاك المحلي لمدة تصل لنحو ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الإمارات والسعودية كانتا قد أعلنتا في وقت سابق التزامهما بتقديم 540 ألف طن من القمح لدعم الأمن الغذائي السوداني، حيث تم توريد أربع شحنات من القمح ضمن المرحلة الأولى من المساعدات.

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وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، إن المساعدات المقدمة للشعب السوداني تأتي بتوجيهات من قيادتيّ الإمارات والسعودية، وانطلاقاً من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، كما تأتي حزمة المساعدات المقدمة في إطار الروابط الأخوية التي تجمع الشعب السوداني بالشعبين الإماراتي والسعودي.

وأشار السويدي إلى أن الإمارات والسعودية ملتزمتان باستمرار تنفيذ حزمة المساعدات التي أقرها البلدان والمخصصة لتلبية احتياجات الشعب السوداني من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية والمواد الزراعية، بالإضافة إلى دعم قطاع التعليم، وذلك للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تسعى إليه الحكومة السودانية.

ويشار أن كميات القمح الموردة للسودان تأتي كجزء من حزمة المساعدات التي أقرتها السعودية والإمارات في شهر أبريل الماضي والبالغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للسودان، حيث تم إيداع 500 مليون دولار مناصفة بين البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني، وذلك لتعزيز مركزه المالي.