تركي آل الشيخ يدعو ضباط وجنود الجيش لحضور حفلات الرقص والغناء لرفع كفاءتهم !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسبب رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، في موجة غضب واسعة بين السعوديين عقب ظهوره في مقطع فيديو يدعو فيه منتسبي الخدمة العسكرية لحضور حفلات الرقص والغناء التي تنظمها هيئة الترفيه والاستفادة من العروض الخاصة التي وضعت لأجلهم.

وظهر “آل الشيخ” في المقطع الذي انتشر على تويتر يوجه كلمة لضباط وجنود الجيش السعودي وذوي الشهداء، ويدعوهم لحضور حفلات موسم الرياض بأسعار مخفضة كنوع من أنواع الدعم لهم.وطالبهم تركي بالتوجه إلى مركز “فيرجين” لملأ الاستمارات للاستفادة من العرض والمميزات المخصصة لهم.

الدعوة التي فجرت غضب السعوديين مشيرين إلى أن الجنود والضباط في حاجة لأسلحة وتدريب وابتهال إلى الله لمواجهة أنصار الله ، وليس إلى حفلات الرقص والغناء وما يغضب الله وهو في وضع الجهاد.