المطربة الأمريكية ريهانا تشتم ترامب وتصفه بهذا الوصف !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشرت مجلة “فوغ” الأمريكية تصريح للمطربة ريهانا وصفت فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرجل الأكثر اضطرابا في الولايات المتحدة.

وأشارت ريهانا مبررة وصفها إلى تضارب مواقف الرئيس الأمريكي من الجرائم الفردية الحاصلة في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، حيث أنه يصف عمليات إطلاق النار على يد أشخاص بيض باضطرابات عقلية، في وقت يصفها بالأعمال الإرهابية ما إذا كانت على يد الأقليات.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في أغسطس أن “الأمراض العقلية” كانت وراء المجازر المرتكبة في إل باسو (تكساس) ودايتون (أوهايو) على يد بيض.

وقالت ريهانا “توصيف الأمر بطريقة مختلفة تبعا للون بشرة إذلال يكتسي طابعا عنصريا إلى أقصى الحدود”.

وأضافت “ضعوا عربيا يحمل السلاح عينه في مركز وولمارت (في إل باسو حيث ارتكبت المجزرة في 3 أغسطس)، ولن يتكلم دونالد ترامب بتاتا عن مشكلة صحة عقلية”.

يذكر أن المغنية كانت قد اعتذرت عن إحياء عرض خلال فترة الاستراحة ما بين شوطي نهائي كرة القدم الأمريكية (سوبر بول)، وهو أكثر الأحداث استقطابا للمشاهدين، وبررت ذلك “أنا لا أوافق بتاتا على بعض تدابير هذه الرابطة. ولم أكن أريد أن أسدي لهم خدمة”.