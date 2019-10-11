إعفاء مدير الادارة العامة للحج والعمرة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس قراراً بإعفاء كل من المدير العام للمجلس الأعلى للدعوة عبد الله محمد علي الأردب ومدير الإدارة العامة للحج والعمرة عمر مصطفى علي، ومدير ديوان الأوقاف القومية عمر أحمد عمر الإمام، بتوصية من وزير الشؤون الدينية. ووجه القرار رقم (36) لعام 2019 والصادر بتاريخ السابع من الشهر الجاري وجه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية باتخاذ إجراءات تنفيذه. المادة السابقة اتحاد الشغل التونسي يعلق بعد الإفراج عن نبيل القروي المقالة القادمة (حمدوك) والنيران الصديقة!.. بقلم ضياء الدين بلال

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