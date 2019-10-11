وثيقة متداولة تثير جدلا واسعا بشأن “سد النهضة” … مصر تعلق

الخليج 365: علقت مصر على وثيقة جرى تداولها، حول أزمة سد “النهضة”، وأثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نفت وزارة الري المصرية صحة وثيقة جرى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حول سد النهضة.

ويقول الخطاب المتداول إن وزير الري وقتها حسام مغازي لم يكن على علم بالاتفاقية وقت توقيعها.

وأكدت المصادر للصحيفة أن “هذا الملف يدار بكفاءة واحترافية عالية من أجهزة الدولة المختلفة”.

وتابعت المصادر أن الهدف من كل هذه “الأكاذيب هو زعزعة الاستقرار فيما يتعلق بملف الأمن المائي. المادة السابقة ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻼﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.. بقلم ﺳﻤﻴﺔ ﺳﻴﺪ المقالة القادمة اتحاد الشغل التونسي يعلق بعد الإفراج عن نبيل القروي

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