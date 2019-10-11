بالصورة: تواضع وزير التربية والتعليم السوداني يلهب مشاعر رواد مواقع التواصل

ألهب وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الامين التوم، مشاعر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تبادل صورة له وهو يحني قامته الفارعة ليصافح تلاميذ يُفع في كراسيهم، خلال إستقباله لهم يوم الخميس بمكتبه بالوزارة ، بحسب مانقلت “أخبار الخليج 365”.

وحكى أحد الطلاب عن الزيارة قائلاً: اول امس مشيت نقابل وزير التربية و التعليم الاتحادي البروف محمد الامين التوم عشان بس طلبنا منو يقابل الطلاب الحيمثلوا السودان في المسابقة الأفريقية للاسبيلنق في يوغندا.

لمن مشيت عشان اكلم مدير المكتب انو نحن مسافرين يوغندا و معانا طلاب و عايزين الوزير يقابلهم مشيت وانا عندي تجارب سابقة مع ناس الوزاره ديل و الولائية كمان ما الاتحادية و تجارب مؤلمة جدا كنا بنمشي عشان نقدم خدمة مجانية للمجتمع بقولوا لينا الوزير ما فاضي قابلوا مدير المرحله قابلوا منو ما بعرف داك و بعاملونا كشحادين جايين نلخبط ليهم برنامجهم و متطفلين و جهله و الواحد يعاين ليك بي قرف من فوق لي تحت زي الجيتو في بيت ابوهو و غالبا ما بنرجع بخفي حنين و ما بننجز اي شي معاهم.

اخر تجربة السنه الفاتت في المسابقة الافريقية دي ذاتها لمن قلنا ليهم عايزين خطاب موافقة منهم عشان الطلاب يسافروا و دا كان شرط الافارقة بعد لت و عجن كتيير الزول المسؤول مننا في المحلية قال لينا ح اجيب الخطاب لكن تسفروني معاكم و فعلا سافر معانا مجانا و اضطرينا ندفع اكتر من 1000 دولار لسفره بس عشان نشيل الخطاب.

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اليوم مشيت طوالي إلى مكتب الوزير بسهوله قابلت المدير و معاي ملف كامل عن المسابقه و بسهوله أجرينا مواعيد و بسهوله قابلنا الوزير.

وسلم علي العيال في كراسيهم و يعتذر ليهم واحد واحد علي التاخير، قائلا: انا سعيد بكم و مبسوط منكم و انتم فخر السودان فزتو ولا ما فزتو و انا متاكد انكم اذا واصلتوا الاجتهاد حتنجحوا وسنسمع بي واحد فيكم ماخد جائزة نوبل بس انتم خلو احلامكم كبيرة

و يختم قائلا: بوجودكم الليلة دا احلي يوم مر علي من ما جيئت الوزارة دي لانو الليلة انا عرفت انو بي شوية مجهود اكيد نحن ح نقدر نعمل جيل ناجح يمثل السودان في المحافل الدولية.

ويتلفت علينا و يقول المسابقة دي من اليوم تحت رعاية الوزارة، الرعاية التي ساكنها منذ 7 سنوات تحققت لنا في اقل من ساعة.”على حد قوله”

الخرطوم (أخبار الخليج 365)