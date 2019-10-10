مجلس السيادة يُصدر مرسوماً جمهورياً بتشكيل مجلس الأمن والدفاع

أصدر مجلس السيادة الانتقالي اليوم (الخميس) مرسوماً جمهورياً بالرقم (7) قضى بتشكيل مجلس الأمن والدفاع.

ويترأس المجلس رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، ويضم في عضويته كل أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، إضافة إلى رئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، والمالية والتخطيط الاقتصادي.

ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة جمهورية السودان وسلامة أراضيها.

كما يصدر المجلس موجهات وثيقة السياسات الدفاعية، ومتابعة وإصدار موجهات التخطيط لبناء وتطوير والإيفاء باحتياجات وتأمين موارد القوات النظامية والأجهزة الأخرى.

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وبحسب الصيحة يتبنى المجلس السياسات المحافظة على الروح المعنوية للشعب والقوات النظامية والأجهزة الأخرى. كما يوافق على المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بالأمن الوطني، ويعمل على توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي بما يتوافق مع اهتمام الدفاع والأمن.

ومن ضمن مهامه التوصية لمجلس السيادة الانتقالي بإعلان التعبئة الكاملة أو الجزئية، والتوصية لمجلس السيادة بإعلان الحرب وفق أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)