“السيادي” يوافق رسمياً على تمديد حالة الطوارئ لـ “3” أشهر

التاريخ: 10-أكتوبر-2019
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قال الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في تصريح بحسب موقع النيلين أن المجلس السيادي وافق في اجتماعه اليوم “الخميس” على تمديد حالة الطوارئ لـ (٣) أشهر، إعتباراً من الغد.
وكان قد أعلنت قوى الحرية والتغيير موافقتها على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد، وبررت ذلك بأن السودان لا يزال يعيش استثنائياً، وأقرت بعدم تسليمها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك برنامجاً مفصلاً بشأن الاقتصاد حتى الآن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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