مانيس يوافق على تمديد عمل الحافلات

التاريخ: 10-أكتوبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة وافق وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس على تمديد عمل الحافلات الهايس بين الولايات لشهر واحد فقط إعتباراً من اليوم الخميس الموافق ١٠أكتوبر ٢٠١٩م بحسب موقع النيلين وذلك لحين الإنتهاء من المعالجة النهائية ، على ان تلتزم الجهات المعنية بالضوابط والشروط المقررة. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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