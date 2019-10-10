مركز دبي للتحكيم الدولي يدعو لإشراك الشباب في الحلول الاقتصادية

وصف عضو مركز دبي للتحكيم الدولي حمد الصادق خطط العمل عن طريق تكوين اللجان بالفكرة الخاطئة ، وأشار إلى تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي وقال إنه عمل غير مظبوط تم تنفيذه بطريقة غير علمية ، لافتاً إلي أن الطرق مهمة وزارة الطرق والجسور .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) نبه الصادق خلال تقديمه ورقة علمية في منتدي نماذج النضج والتقييم وتطوير الآداء الذي نظمته جمعية خريجي الدراسات العليا بجامعة الخرطوم ، نبه إلى أن التدريب في المؤسسات والوحدات الاقتصادية يجب أن يكون حسب الحاجة التخصصية والخطة العامة للمؤسسة ، مشدداً على أن تكون خطط المؤسسات الخاصة جزء من الخطة العامة للدولة .

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ودعا احمد الصادق إلى إتاحة الفرصة للشباب في وضع الحلول لمشاكل المؤسسات والابتكار في تطويرها ، وأزاح الصادق الستار حول تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد وقال (إن لم يلتزم الجميع بالقانون فإننا لن نتقدم إلى الأمام. من جانبه أعلن عميد كلية العلوم الإدارية د. ياسر موسي عن جاهزية الكلية لاستقبال الطلاب بعد الأضرار التي لحقت بها جراء اعتصام القيادة العامة الذي أزاح النظام السابق .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)