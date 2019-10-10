تحالف القوى السياسية يطالب بتفويض حمدوك للعمل بلاقيود

طالب الناطق الرسمي باسم تحالف القوى السياسية السودانية، رئيس حزب مؤتمر أهل السودان القومي، يحيى إسماعيل يوسف، قوى الحرية والتغيير بتفويض رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ليعمل دون قيود لتنفيذ برامج ومشروعات حكومته.

Advertisements

وبحسب موقع النيلين قال في تصريح لوكالة السودان للأنباء حول إمهال مجلس الوزراء قوى الحرية والتغيير 48 ساعة لتسليم برامجها للمجلس الذي اعتمد 435 مشروعاً. قال إن الوضع معقد للغاية ولا يحتمل مزيداً من الإخفاقات. ورأى في هذا الخصوص أنه من الأفضل للحرية والتغيير أن لا تتورط في تقديم برامج للحكومة وترك الأمر لرئيس الوزراء لتطبيق المدرسة الفكرية والبرامج التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية، مبيناً أن حمدوك يمثل محل إجماع من كل القوى السياسية، وأوضح أن أي برنامج يتم الدفع به ويكون دون الطموح سيشكل بداية السقوط لمنظومة سياسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)