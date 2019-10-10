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الحرية والتغيير تُدين حوادث الإغتصاب بدارفور

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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الحرية والتغيير تُدين حوادث الإغتصاب بدارفور

أدانت قوى الحرية والتغيير الإنتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء بدارفور، وقال الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح إن كُل الجرائم التي أُرتكبت في ولايات دارفور يجب الوقوف عندها والتأكد من عدم نجاة مُرتكبيها .

 

وبحسب الجريدة أكد حدوث انتهاكات لحقوق المواطنين قائلاً : هناك حقوق تُنتهك في دارفور،لافتاً إلى تشكيل وفد لزيارة المنطقة والوقوف على الأحداث في الأيام المقبلة.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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