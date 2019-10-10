غرب كردفان توقف ” دكتور ” وتعيين بدلاً عنه طالب لإدارة صيدلية الاضية المركزية

أصدر المدير التنفيذي لولاية غرب كردفان الدكتور أحمد علي الحُسين قراراً بايقاف الدكتور سالم حسن احمدو عن العمل بصيدلية الاضية المركزية، وكون لجنة لجردها وتسليمها لتقني صيدلة حمد السيد محمد فضل المولى، بقرار إداري يحمل الرقم (33) من مكتبه بتاريخ الثاني من أكتوبر و تحصلت ” الجريدة ” على نسخة منه” ونقلت مصادر خاصة لـ”الجريدة” أن الدكتور سالم حسن تم إبعاده من صيدلية الاضية المركزية بسبب مُساندته لإضراب المتقاعدين بالتأمين الصحي المطالبين لحقوقهم البالغة نحو أكثر من (2) مليون جنيه،

وبحسب الجريدة أكدت المصادر أن المستلم حمد السيد محمد فضل المولى يُعد طالباً بإكاديمية العلوم الصحية بغرب كردفان، في وقت نفت فيه إدارة الصيدلة والسموم بغرب كردفان عدم علمهم بتسليم صيدلية الاضية المركزية لطالب يدرس بأكاديمية العلوم الصحية حسبما نقل عصام ابومدينة من إعلام التأمين الصحي عن وكالة سونا،وأقر مدير التأمين الصحي بالولاية الدكتور أحمد علي الحسين بأن المستلم لصيدلية الاضية المركزية هو طالب يدرس بالمستوى الثاني بأكاديمية العلوم الصحية بغرب كردفان، وقال “للجريدة”بأنه يثق في إمكانياته لإدارة الصيدلية ،وأنه كمدير للتأمين الصحي يتحمل كل المسؤولية القانونية حال إرتكابه لأي خطأ، واوضح مدير التأمين الصحي بغرب كردفان عن توقف الدكتور سالم أحمد الذي كان يُدير صيدلية الاضية عن العمل دون ذكر مبررات منطقية او مُقنعة، في حين أن سياسة التأمين الصحي لا تُرحب بتوقف الخدمة.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)