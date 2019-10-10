مدراء : الاعتداء على المدارس عمل منظم وليست مجرد بلطجة

التاريخ: 10-أكتوبر-2019
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حمل عدد من مدراء المدارس بولاية الخرطوم وزارة الداخلية مسؤولية حماية المدارس من التفلتات الأمنية على خلفية هجوم مجموعات متفلتة على مدارس جنوب الحزام بالخرطوم ، واتهموا في الوقت ذاته جهات لم يسموها بالوقوف خلف تلك الهجمات التي وصفوها بـ”المنظمة”.
وبحسب الجريدة قالت مديرة مؤسسة تعليمية بأمدرمان نفيسة الولي إن حماية المدارس تقع مسؤوليتها على عاتق وزارة الداخلية مبينة أن حادثة الإعتداء على تلك المدارس يوجب على الشرطة حفظ الأمن بالمدارس منعاً لحدوث أية تفلتات، واعتبرت ما حدث فى مدارس جنوب الحزام سواء كان من فئة مناوئة للنظام او متفلتين نتاج للسياسات السابقة .
وطالبت وزير الداخلية بضرورة الإهتمام ببسط الأمن في المدارس لأنها ضمن مسؤوليته .وتحسرت على الاعتداء على الطلاب والمعلمين بالمدارس ووصفته بـ” العمل المنظم”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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