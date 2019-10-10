الجهاز المركزي: استقرار في معدلات التضخم لشهر سبتمبر الماضي

قال جهاز الإحصاء المركزي، إن معدلات التضخم استقرت في 53.53 % لشهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي بـ 53.13 % لشهر أغسطس السابق له.
وأرجع أسباب استقرار التضخم إلى ثبات أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات وانخفاض أسعار اللحوم خلال الشهر الماضي.
وأشار إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية بلغ خلال شهر سبتمبر 51.3، % وكان قد سجل 50.39 % في أغسطس الماضي.
وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 27 % ، مع معدل نمو 5.1 % من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4 % في 2018م.
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