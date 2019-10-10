الجهاز المركزي: استقرار في معدلات التضخم لشهر سبتمبر الماضي

قال جهاز الإحصاء المركزي، إن معدلات التضخم استقرت في 53.53 % لشهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي بـ 53.13 % لشهر أغسطس السابق له.

وأرجع أسباب استقرار التضخم إلى ثبات أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات وانخفاض أسعار اللحوم خلال الشهر الماضي.

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وأشار إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية بلغ خلال شهر سبتمبر 51.3، % وكان قد سجل 50.39 % في أغسطس الماضي.

وتستهدف الموازنة السودانية للعام الجاري، إبقاء معدل التضخم في حدود 27 % ، مع معدل نمو 5.1 % من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4 % في 2018م.