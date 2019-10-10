شكري ونظيره العراقي يبحثان التطورات الإقليمية

تلقّى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجيّة المصريّ سامح شكري.

وبحث الجانبان أهمّ الملفات على المُستوى المحلّي، وضرورة تفعيل المصالح المُشترَكة بين البلدين، كما بحثا تطوُّرات الأوضاع بالمنطقة، ولاسيَّما التي تحظى باهتمام بغداد والقاهرة.

واتفق الجانبان على مُواصَلة التشاور، والتنسيق الثنائيِّ في القضايا العربيّة والإقليميّة وُصُولًا إلى إيجاد مُقاربات سياسيّة تُساهِم في تهدئة التوتر، والحفاظ على أمن المنطقة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد بحث، هاتفيًا، مع نظيره العراقي، برهم صالح، تطورات العملية العسكرية التركية في سوريا، حيث اتفقا على استمرار المشاورات الثنائية للتصدي للخطوة التركية وللحفاظ علي سلامة ووحدة سوريا.

في الشأن ذاته، أكد بيان الرئاسة المصرية أن العملية العسكرية تمثل تطورا خطيرا يهدد الأمن والسلم الدوليين ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وكذلك علي مسار العملية السياسية بها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة