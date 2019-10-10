الأمم المتحدة تطالب بوقف العدوان التركي شمال سوريا

وقال جوتيريس، في مؤتمر صحفي بكوبنهاجن: "أود أن أعبر عن قلقي العميق بشأن تفاقم الصراع العسكري في شمال شرقي سوريا ومن الضروري للغاية وقفة".
وأضاف: "العمليات العسكرية ينبغي دوما أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وأنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب، بل أيضا بشأن عمليات النزوح التي تجرى حاليا".وكان افاد المرصد السوري لحقوق الانسان، أن حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمال شرقي سوريا وصلت إلى 30 قتيلا بينهم 8 مدنيين، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 33 آخرين.
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