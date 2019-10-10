أيرلندا: التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست "ممكن"

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار الخميس، بعد محادثاته مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا في 31 أكتوبر.

وقال: "أعتقد أنه من الممكن بالنسبة لنا أن نتوصل إلى اتفاق، وأن تكون هناك معاهدة متفق عليها للسماح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة بحلول نهاية أكتوبر"، لكنه أضاف "الأمور ليست محسومة بعد، ولا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث".