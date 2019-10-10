الصين تستنسخ "الصقر الأسود" الأمريكي

ولاحظ الخبراء أن ملامح مروحية Z-20 الصينية تشبه كثيرا مروحية UH-60 Black Hawk ("الصقر الأسود") الأمريكية المشهورة.
يذكر أن الصين استطاعت عام 1985 شراء 24 نموذجا S-70C-2 من تلك المروحية في الولايات المتحدة. وأنها استخدمت بنجاح في التبت، ثم صارت تواجه مشكلات متعلقة بتوفير قطع الغيار بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الصين، ما أدى إلى انخفاض عددها الجاهز للقتال.
لذلك اتخذت القيادة العسكرية الصينية قرارا باستنساخ نموذج S-70C-2 للصقر الأسود وأطلقت عليها تسمية Z-20. وتختلف Z-20 الصينية عن أصلها الأمريكي بمروحتها الأساسية خماسية الريش. وعلى الرغم من بدء العمل على تصميمها في تسعينيات القرن الماضي فإنها قامت برحلة جوية أولى في ديسمبر عام 2013 فقط.
وبلغ وزن المروحية عند الإقلاع 10 آلاف كيلوغرام، وطاقمها فردان، وسرعتها القصوى 320 كلمساعة، وقوة محركيها 1850 حصانا، ومداها 1200 كيلومتر.
وكانت وسائل الإعلام الصينية قد أفادت في وقت سابق بأن الصناعة الصينية بدأت العام الجاري بإنتاج المروحية على دفعات.
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