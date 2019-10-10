الخارجية تبحث مع السفير البريطاني سبل تخطي تحديات المرحلة الانتقالية

بحث وكيل وزارة الخارجية السفير الدكتور صديق عبدالعزيز، مع سفير المملكة المتحدة في السودان عرفان صديق، دعم بريطانيا لجهود السودان، من أجل تخطي تحديات المرحلة الانتقالية وتلبية احتياجات البلاد، ومعالجة قضايا الحرب والسلام، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس أن الجانبين تناولا دور بريطانيا في مساعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومساهمتها كذلك في حل مشكلة ديون السودان، بالاتصال بمؤسسات التمويل الدولية خاصة البنك الدولي ونادي باريس.

وأكد السفير البريطاني مجددا استعداد بلاده لبذل كل الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تحقيق أهداف الثورة السودانية، والنظر فى مسألة إعفاء ديونها على السودان.

