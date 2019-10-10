وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس أن الجانبين تناولا دور بريطانيا في مساعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومساهمتها كذلك في حل مشكلة ديون السودان، بالاتصال بمؤسسات التمويل الدولية خاصة البنك الدولي ونادي باريس.
وأكد السفير البريطاني مجددا استعداد بلاده لبذل كل الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تحقيق أهداف الثورة السودانية، والنظر فى مسألة إعفاء ديونها على السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية تبحث مع السفير البريطاني سبل تخطي تحديات المرحلة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.