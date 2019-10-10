نجوم تونسيون ينعون المخرج شوقى الماجرى

رحل عن عالمنا في صباح اليوم الخميس، المخرج التونسى شوقى الماجرى عن عمر ناهز 58 عاما إثر سكتة قلبية.

وقام الفنانون التونسة بالعزاء بكلمات مؤثرة حزينة على السوشيال ميديا، منهم الفنانة هند صبرى والفنان ظافر العابدين، والفنانة عائشة بن أحمد.

نعت الفنانة هند صبرى، المخرج شوقى الماجرى، بكلمات حزينة قائلة "رحل اليوم مخرج كبير أكد عبر كل أعماله أن الفن لا يحتويه وطن واحد ولا مكان واحد.. ابن بلادى المخرج الذى يستحق لقب مخرج عربى كبير شوقى الماجرى رحمه الله وغفر له".

وكتب الفنان ظافر العابدين قائلا: "رحم الله المخرج التونسى شوقى الماجرى الإنسان الراقى الخلوق والمخرج المبدع".

وقالت الفنانة، عائشة، "الله يرحمك يا شوقى رحل المخرج التونسى الكبير شوقى الماجرى وترك لنا أعمالا ستظل محفورة فى ذاكرة السينما، والدراما التونسية والعربية الله يصبرنا ويصبر أهلك".

ولد الماجرى عام 1961 وقدم المخرج التونسى شوقى الماجرى، العديد من المسلسلات التليفزيونية فى دول عربية مختلفة مثل مصر وسوريا والأردن منها (أسمهان) و(سقوط حر) و(حلاوة الروح) و(هدوء نسبى) و(الطريق الوعر)، كما قدم عام 2012 فيلم (مملكة النمل) بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.