مبعوث ترامب للمفاوضات بين صربيا وكوسوفو يتوجه إلى بلجراد

توجه ريتشارد جرينيل مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للمفاوضات بين صربيا وكوسوفو، اليوم الخميس، إلى العاصمة الصربية بلجراد لاستئناف المفاوضات بين الأخيرة وبريشتينا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن جرينيل، الذي يشغل منصب السفير الأمريكي لدى ألمانيا، التقى بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في بلجراد بعد يومٍ من زيارته لكوسوفو وفي أول زيارة له إلى المنطقة منذ تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، له منذ أيام.

وأوضحت السفارة الأمريكية في برلين - في بيان - "أن الهدف من زيارة جرينيل هو التوصل إلى حل شامل بين شركائنا لنقاط النزاع المشتركة في المنطقة"، مضيفة أن الجانبين سيكون عليهما العمل عن قرب وبشكل سريع، وبنظرة إلى المستقبل.

وكان هاشم تقي رئيس كوسوفو استقبل أمس في بريشتينا المبعوث الأمريكي جرينيل، وناقش اللقاء عددًا من القضايا العالقة التي تقف في طريق مفاوضات السلام بين كوسوفو وصربيا والتي بدأت عام 2011 بغرض تطبيع العلاقات الثنائية وتفكيك واحد ٍمن أكثر النزاعات الأوروبية تداخلًا وتعقيدًا، بالنظر إلى أن هذا النزاع بين الصرب والألبان بشأن كوسوفو ينطوي على أبعاد تاريخية ودينية وثقافية وحضارية، حيث جاء إذعان صربيا للانخراط في المفاوضات نتيجة لضغوط مارسها الاتحاد الأوروبي، والذي يطالب صربيا بالتعاون الإقليمي كشرط مسبق لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.