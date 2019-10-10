نيويورك تايمز: أردوغان يتسبب في نزوح 60 ألف سوري منذ أمس

وأوضحت أن القوات التركية قصفت البلدات السورية الحدودية بصورة مكثفة ما أثار فزع المدنيين، بعد سقوط عشرات القتلى والمصابين، وبدأو في الركض في الشوارع للبحث عن الشاحنات الصغيرة للهرب.
وأشارت إلى أن أكثر من 60 ألف سوري يسكنون المناطق الحدودية فروا منذ بدأ القصف أمس الأربعاء، حيث يمثل العدوان التركي مرحلة جديدة من الحرب المستمرة غير المنتهية التي تشهدها سوريا منذ 8 سنوات.
وأوضحت أن المئات الآلاف من السوريين ممن نزحوا من حروب محافظات الوسط والجنوب، يعتمدون بشكل كلي على القوات الكردية في حمايتهم وتأمين كافة مستلزمات الحياة لهم، إلا أن القرار التركي من شأنه أن يخلق أزمة إنسانية في سوريا لم يسبق لها مثيل.
وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسيف، في بيان يوم الأربعاء إن التصعيد العسكري سيكون له "عواقب وخيمة" على القدرة على تقديم المساعدات.
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