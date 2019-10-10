التعايشي: الحكومة ملتزمة بتحقيق سلام شامل في البلاد

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حسن التعايشي، التزام الحكومة بالمضي قدما في تحقيق السلام الذي يعبر عن إرادة الحكومة والشعب في تحقيق السلام العادل والشامل كما جاء في الوثيقة الدستورية.

وأشار إلى أن ثورة ديسمبر تمثل فرصة تاريخية لتعزيز الإرادة المشتركة لكل الاطراف لمخاطبة جذور الحرية وتحقيق السلام في البلاد.

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وقال التعايشي في تصريحات صحافية اليوم "الخميس" أن الحكومة تسعى لتحقيق سلام لا يقوم على المحاصة السياسية ولا الترضيات الفوقية ولا يكرر تجارب الاتفاقيات السابقة.

وأضاف لا يمكن تحقيق التنمية ومحاربة قضايا الفقر قبل معالجة قضايا الحرب والسلام، وتابع: "الآن الفرصة متاحة لمعالجة التخلف الاقتصادي وقضايا الديمقراطية والاستقرار السياسي عبر تحقيق السلام الدائم والشامل بالبلاد".