وذكر ماكرون للصحفيين: " لست قلقا للغاية، ما يهمني هو المنصب، لكنني بحاجة لفهم كيفية تطور الأمر، سواء كان ذلك ضغينة، أو ربما سوء نية، لكنني بحاجة إلى أن أفهم".
وأضاف ماكرون: "لقد قيل لي إن هذا الترشيح رائع، وسوف نقبله، ثم أخبرني ذات الأشخاص في النهاية أنهم لم يعودوا يريدونه. لذلك يجب شرح ذلك لي".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يبحث عن تفسير لعدم اختيار مرشحته للمفوضية الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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