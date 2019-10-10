ماكرون يبحث عن تفسير لعدم اختيار مرشحته للمفوضية الأوروبية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،اليوم الخميس، إن زعماء الكتل الثلاث الرئيسية لتيار الوسط في البرلمان الأوروبي وافقوا على ترشيح الفرنسية سيلقي جولار للمفوضية الأوروبية، في مناقشات مع رئيسة المفوضية الجديدة أورزولا فون دير لاين.

وذكر ماكرون للصحفيين: " لست قلقا للغاية، ما يهمني هو المنصب، لكنني بحاجة لفهم كيفية تطور الأمر، سواء كان ذلك ضغينة، أو ربما سوء نية، لكنني بحاجة إلى أن أفهم".

وأضاف ماكرون: "لقد قيل لي إن هذا الترشيح رائع، وسوف نقبله، ثم أخبرني ذات الأشخاص في النهاية أنهم لم يعودوا يريدونه. لذلك يجب شرح ذلك لي".