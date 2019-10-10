النرويج تعلق تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا

وجاءت الخطوة النرويجية إثر عملية "نبع السلام" العسكرية التي أطلقتها تركيا يوم الأربعاء شمال سوريا.
والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق قوات بلاده بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا لتطهيرها من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
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