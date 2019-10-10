أول قرار من عضو بالناتو ضد تركيا

وأفادت الشبكة بأن القرار النرويجي يأتي في إطار الغضب الدولي من العدوان التركي الذي قام به الرئيس رجب طيب أردوغان ضد سوريا، حيث بدأت العملية العسكرية منذ، أمس الأربعاء.
وأعلن أردوغان عن البدء في العملية العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا لتطهيرها من الأكراد وإنشاء منطقة آمنة لإعادة توطين اللاجئين السوريين.
ونتج عن العملية العسكرية مقتل أكثر من 100 شخص سوري من بينهم 16 من مقاتلي الأكراد وإصابة المئات ونزوح أكثر من 60 ألف مدني سوري كانوا يعيشون في المناطق الحدودية.
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