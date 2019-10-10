اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

أول قرار من عضو بالناتو ضد تركيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ردت النرويج أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على العدوان التركي على سوريا، بتعليق تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إليها، وفقًا لما أوردته شبكة "آر تي" الروسية.

وأفادت الشبكة بأن القرار النرويجي يأتي في إطار الغضب الدولي من العدوان التركي الذي قام به الرئيس رجب طيب أردوغان ضد سوريا، حيث بدأت العملية العسكرية منذ، أمس الأربعاء.

وأعلن أردوغان عن البدء في العملية العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا لتطهيرها من الأكراد وإنشاء منطقة آمنة لإعادة توطين اللاجئين السوريين.

ونتج عن العملية العسكرية مقتل أكثر من 100 شخص سوري من بينهم 16 من مقاتلي الأكراد وإصابة المئات ونزوح أكثر من 60 ألف مدني سوري كانوا يعيشون في المناطق الحدودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول قرار من عضو بالناتو ضد تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا